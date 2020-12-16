وزير الصحة يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز التعاون الصحي بمواجهة فيروس كورونا

2020/12/16 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي مع نظيره وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش حال وصوله الى العاصمة بغداد مساء اليوم الاربعاء سبل تعزيز التعاون الصحي بمواجهة فيروس كورونا.وتم خلال اللقاء / حسب بيان للوزارة / بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين وخاصة في مواجهة فيروس كورونا والتبادل العلمي المشترك .وابدى وزير الصحة السوري دعم بلاده لكافة اطر التعاون والتنسيق في الجانب الصحي والتي من شأنها القضاء على فيروس كورونا وتعزيز التعاون الصحي في كافة المجالات ./انتهى3

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