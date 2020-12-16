2020/12/16 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اصدرت محافظة نينوى أمراً إداريا بإلغاء التصاريح الأمنية في جميع الدوائر الأمنية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن الوطني.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/بانه" وجه كتابا الى كافة الدوائر الأمنية في المحافظة، يقضي بتفعيل العمل بقرار مجلس الأمن الوطني رقم 31 لسنة 2019 والخاص بإلغاء العمل بالتصاريح الأمنية في نينوى.ومازالت كافة الدوائر الحكومية في المحافظة تعمل بنظام التصاريح الأمنية وسط استياء شعبي من قبل سكان المحافظة الذين طالبوا عشرات المرات بإلغاء التصاريح الأمنية، وذلك على الرغم من صدور أمر من مجلس الأمن الوطني في وقت سابق بإلغاء العمل بها./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء التصاريح الأمنية في دوائر نينوى‎) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء التصاريح الأمنية في دوائر نينوى‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).