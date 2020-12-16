2020/12/16 | 22:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت وزارة التربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات التعليمية الأهلية غير المجازة.

وقالت الوزارة في كتاب إعمام تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة"، مبينة أنه "على المعاهد الأهلية المجازة رسميًا الالتزام بقرارات خلية الأزمة".

وأضاف أن "هناك مدارس أهلية تقوم بتدريس التلاميذ والطلاب تحت مسمى دروس التقوية ضمن بناية المدارس وهذا يعتبر محالفة لنظام التعليم الأهلي رقم 5 لسنة 2013".

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