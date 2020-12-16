الحكم على فضل شاكر بـ 22 سنة سجن مع الأشغال الشاقة

2020/12/16 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما، زائد الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".

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