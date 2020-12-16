اقليم كوردستان..شفاء 65592 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/12/16 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 100957 حالة اصابة، 35833 في اربيل و29241 في السليمانية، و32787 في دهوك و3096 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 65592 حالة، 23073 في اربيل و19986 في السليمانية و19628 في دهوك و2905 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3314 حالة، 894 منها في اربيل و1616 في السليمانية و663 في دهوك، و141 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 32051 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 11866 في اربيل و7639 في السليمانية و12496 في دهوك و 50 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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