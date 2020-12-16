يوفنتوس يتعثر أمام أتالانتا

2020/12/16 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم، بمنافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس بالدقيقة 29، وتعادل ريمو فريلير لأتالانتا بالدقيقة 57.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.

المحاولة الأولى في اللقاء كانت من نصيب أتالانتا بالدقيقة الثالثة، بعدما هيأ زاباتا الكرة إلى مالينوفسكي الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في منتصف المرمى بأيدي تشيزني.

ورد رونالدو بفرصة محققة بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي أتالانتا بعدما ترك المدافع روميرو الكرة لينجح موراتا في اللحاق بها بالجهة اليسرى ويمرر إلى رونالدو داخل المنطقة، الذي سدد كرة بطريقة غريبة بعيدة تمامًا عن المرمى.

وفي أغرب فرص اللقاء بالدقيقة 12، نفذ كوادرادو هجمة مرتدة سريعة مررها إلى موراتا الذي انفرد بالمرمى، ليفضل تمرير الكرة إلى رونالدو بدلاً من التسديد، وفشل الدون في وضعها بالشباك قبل أن ترتد إلى موراتا الذي حاول تسديد الكرة بالكعب في المرمى الخالي تمامًا من الحارس، ليسددها بطريقة خاطئة خارج المرمى.

وتعرض البرازيلي آرثر ميلو متوسط ميدان يوفنتوس، للإصابة في الدقيقة 22، وفشل في استكمال المباراة ليخرج متأثرًا بإصابته ويحل أدريان رابيو محله.

وتمكن كييزا من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 29، بعدما أطلق فيديريكو تسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت الشباك.

وأنقذ تشيزني مرماه من هدف التعادل، بعدما استلم دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا، الكرة داخل المنطقة ليتوغل ويسدد الكرة باتجاه المرمى، ينجح تشيزني في غلق الزاوية بشكل جيد ويتصدى للكرة بقدميه لتخرج لركنية.

كاد مالينوفسكي أن يتعادل لأتالانتا بالدقيقة 37، فاستغل المساحة أمامه وأطلق تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لتشيزني.

وعاد مالينوفسكي مجددًا بالدقيقة 41 ليسدد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، بتسديدة قوية على يسار تشيزني الذي كان لها بالمرصاد وأبعدها بقبضة يده إلى ركنية.

مع انطلاق صافرة الشوط الثاني، نفذ يوفنتوس هجمة مرتدة وصلت إلى ماكيني في الجهة اليسرى ليمرر إلى موراتا لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة باتجاه المرمى ينجح الحارس في التصدي للكرة بوجهه ويحرم اليوفي من هدف ثانٍ.

وفي الدقيقة 57، أطلق ريمو فريلير تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، فشل تشيزني في التصدي لها لتسكن الشباك وتعلن عن تعادل أتالانتا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة كييزا داخل المنطقة، في الدقيقة 61، سددها كريستيانو رونالدو على يسار الحارس جوليني الذي تألق وتصدى لركلة الجزاء، ليحافظ على التعادل.

وبعد ثوانٍ قليلة، واصل جوليني تألقه وهذه المرة تصدى لفرصة محققة من موراتا الذي سدد الكرة من بعد علامة الجزاء ليبعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركنية.

الدقيقة 72، نجح تشيزني في إنقاذ يوفنتوس من فرصة هدف محقق لأتالانتا، بعدما ارتقى روميرو وضرب كرة رأسية باتجاه المرمى أبعدها تشيزني ببراعة عن مرماه.

وواصل جوليني تألقه في مرمى أتالانتا، وفي الدقيقة 79 حرم دانيلو من فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما سدد مدافع اليوفي تسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس بقدميه.

واستمر تألق الحراس، لكن هذه المرى من تشيزني حارس اليوفي، الذي تصدى لتسديدة قوية من جوميز سددها قائد أتالانتا من خارج المنطقة وأبعدها تشيزني ببراعة.

PUKmedia وكالات

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