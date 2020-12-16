الارسنال يتقاسم نقاط المباراة مع ساوثهامبتون

2020/12/16 | 23:02 - المصدر: سفن سكاي

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خيم التعادل الايجابي على مباراة الآرسنال و ساوثهامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي احتضنها ملعب الامارات لصالح الجولة 13 من الدوري الانكليزي الممتاز.

افتتح ساوثهامبتون التسجيل عن طريق لاعب الارسنال السابق ثيو والكوت في الدقيقة (18) وعادل ارسنال النتيجة في مطلع الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة (52) عن طريق مهاجمه اوباميانغ قبل ان يطرد لاعب ارسنال جابرييل في الدقيقة (62) بعد ان تلقى الكارت الاصفر الثاني.

بهذه النتيجة حل الارسنال في المركز 15 برصيد 14 دقيقة ، فيما تسلق ساوثهامبتون سلم الترتيب ليحل في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وفي ذات التوقيت اكتسح ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل بنتيجة 5-2 وتفوق ايفرتون على ليستر ستي بنتيجة 2-0.

انتهى غ.ج

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