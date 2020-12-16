2020/12/16 | 23:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفادت قيادة شرطة ذي قار، الأربعاء، بأن شابّاً وإمرأة أُصيبا بطلق ناري إثر نزاع عشائري في سوق الشيوخ، فيما توفي نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت، ولقي شخص حتفه بحادثة دهس شمال شرقي مركز المحافظة.

وقالت مصادر في القيادة في حديث لـ"ناس"، (16 كانون الأول 2020)، إن "نزاعاً عشائرياً في سوق الشيوخ أدى إلى إصابة شاب بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وإصابة إمرأة بطلق ناري بالفخذ الأيسر عمرها ٤٥ سنة، وهما ليسا من طرفي النزاع".

وأضافت المصادر في سياق آخر، أن "نزيلاً من سكنة محافظة بغداد محكوم بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في سجن الناصرية المركزي (الحوت) توفي نتيجة إصابته بإلتهاب الكبد الفيروسي داخل السجن".

وعلى صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن "شاباً لقي حتفه بحادث دهس في قضاء سيد دخيل، وتم اعتقال سائق السيارة وإيداعه في التوقيف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة حوادث في ذي قار خلال الساعات القليلة الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة حوادث في ذي قار خلال الساعات القليلة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).