2020/12/16 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، وزارة التربية، الى زيادة أيام دوام الصف السادس الإعدادي لحساسية المرحلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي للتربية: الموقف الوبائي مشجع لزيادة دوام السادس الإعدادي الى ثلاثة أيام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي للتربية: الموقف الوبائي مشجع لزيادة دوام السادس الإعدادي الى ثلاثة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).