البرلمان يصادق على اتفاقية دولية ويتقصى حقائق عصابات لاستغلال مجمعي

2020/12/16 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صادق مجلس النواب، الاربعاء، على اتفاقية الامم المتحدة للتحكيم التعاهدي، فيما شكل لجنة لتقصي الحقائق في عصابات تحاول استغلال مجمعي الصالحية وحيفا.

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