مقتل 3 ضباط جزائريين في سقوط مروحية عسكرية قرب ميناء بوهارون

2020/12/16 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الدفاع.وأوضحت الوزارة في بيان إن مروحية ”ميرلان“ عسكرية للبحث والإنقاذ من طراز إم إس-25 تحطمت في البحر أثناء طلعة تدريب وفيها طاقم من ثلاثة طيارين.وجاء في بيان الوزارة أن …

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