بدر النيابية تؤكد عدم توصل وفد الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية

2020/12/16 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت كتلة بدر النيابية، عدم توصل وفد إقليم كردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الكتلة النائب حسن شاكر لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن الدستور أعطى صلاحيات واسعة للإقليم ولدينا تحفظات عليها، لافتا الى أن المنافذ الحدودية والمطارات مرتبطة مركزيا بالحكومة الاتحادية.

وأضاف، أن الإقليم يتسلم موازناته السنوية بالكامل بخلاف المحافظات الأخرى، مبينا أنه لا أحد يعرف أسماء المصارف التي يودع بها إقليم كردستان عائدات النفط.

وتابع: حتى يوم أمس لم يكن هناك اتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكدا أن الشفافية بالتفاوض هي من توصل الى الاتفاق والحلول الواقعية.

ولفت الى أن جميع الوعود التي قطعها الإقليم في السابق لم يتحقق منها شيء، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إشراف للحكومة الاتحادية على إدارة المنافذ في الإقليم.

وأوضح، أن وفد الإقليم التفاوضي وصل الى باب مسدود، ولا بد أن يكون التفاوض مع الحكومة الاتحادية بالتنفيذ وليس على الورق فقط.

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