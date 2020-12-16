النجيفي يهنئ الغانم باعادة انتخابه رئيسا لمجلس الامة الكويتي

2020/12/16 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي التهنئة لرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم باعادة انتخابه رئيسا للمجلس.وهنأ النجيفي رئيس مجلس الامة بالثقة التي منحت له ، داعيا إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين العراق والكويت بما يضمن مصلحة الشعبين ، ويرسي معالم التعاون والتآزر والسلام والاستقرار في المنطقة ..من جانبه عبر الغانم عن شكره وتقديره للنجيفي ، مؤكدا علاقات الصداقة والتعاون./انتهى3

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