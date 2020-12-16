لقاح كورونا يمنح الاقتصاد الأميركي جرعة من

2020/12/16 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأثار نشر اللقاحات ضد كوفيد-19 تفاؤلا في أن الاقتصاد المتضرر من الجائحة يمكن أن يعود إلى طبيعته، لكن التوقعات تأثرت بموجة جديدة من الإصابات ما أثار مخاوف من إجراءات إغلاق واسعة مرة أخرى.

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