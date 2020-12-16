اليونيسكو تدرج طبقاً ضمن تراث دولة عربية

2020/12/16 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز } أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، يوم الأربعاء، تصنيف وجبة "الك****ي" بمثابة تراث مغاربي غير مادي، في مسعى إلى صون هذا الطبق الذي يحظى بانتشار كبير في منطقة شمال إفريقيا.

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