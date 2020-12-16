الصحة تحذر من ارتفاع اصابات كورونا والعودة الى الحظر

2020/12/16 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت وزارة الصحة، الاربعاء، من عوامل قد تسمح بإرتفاع الاصابات بفيروس كورونا، مشيرا الى احتمال العودة الى الحظر الجزئي او الكلي.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض الحلفي، في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (16 كانون الاول 2020)، إن "هناك عوامل موجودة فعليا ومنتشرة في المجتمع قد تسمح بعودة الإرتفاع بعدد الإصابات بكورونا وقد نشهد ارتفاعا بعدد الإصابات في الفترة القليلة المقبلة".

واضاف، ان "في مقدمة الاسباب هو الاجواء الباردة ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل اكبر في الايام المقبلة، كما وان الكثير من المرافق العامة تشهد تواجدا مكثفا، دون الالتزام بارتداء الكمامات".

واوضح، أن "قانون الصحة العامة يجيز لوزير الصحة اغلاق المولات او اي مرفق لا يلتزم باجراءات الوقاية، خاصة وان هناك حديثا عن احياء حفلات اعياد الميلاد ورأس السنة".

وأشار إلى وجود "سلالة جديدة لكورونا ظهرت في بريطانيا لكن لا يعلم حتى الان هل هي اقل ام اكثر خطر من سلالة كورونا الحالية"، مبينا أن "حدوث أي تفش جديد يعني العودة للحظر الجزئي أو الكلي حسب ما يفرضه الموقف الوبائي".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد حذرت في وقت سابق من إقامة حفلات أعياد الميلاد وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات بحق المخالفين.

ا.ح

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