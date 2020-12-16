بالوثائق.. تقديم مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

2020/12/16 | 23:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر”النور نيوز” وثائق تتضمن تقديم كتلة التغيير النيابية مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدة حصول موافقة رئاسة المجلس.وأدناه الوثائق:

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