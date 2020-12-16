2020/12/16 | 23:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التكاليف لأدنى مستوى على الإطلاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طلبات الرهن العقاري الأمريكي مع تراجع التكاليف لمستوى قياسي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طلبات الرهن العقاري الأمريكي مع تراجع التكاليف لمستوى قياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).