رفع 19 تجاوزاً لشركات وأفراد غير مرخصين في ميناء ام قصر الشمالي

2020/12/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفذت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل حملة رفع التجاوزات في ميناء ام قصر الشمالي لـ 19 مكتباً تابعا لشركات وأفراد غير مرخصين ، فيما وجه إنذارا الى آخرين لتسديد مابذمتهم من الرسوم .وذكر المدير العام للشركة الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي " بحسب بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه بناء على التوجيهات بأهمية استغلال موارد الشركة بالشكل الأمثل تم بالتنسيق مع القوة البحرية والجهات الأمنية والمنافذ الحدودية والكمارك في الميناء رفع نحو 19 تجاوزاً لشركات وأفراد غير مرخصين في المجمع الكمركي في الميناء وتسلم نحو 4 بنايات لاستغلالها لموظفي دائرة الكمرك وعدم استغلالها لإغراض خاصة .واضاف المدير العام ان عددا من المكاتب لديها اجازة العمل لكن تأخر تسديد أصحابها للرسوم التي بذمتهم فتم توجيه إنذارا لفترة 15 يوما لتسديد المبالغ التي بذمتهم ./انتهى

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