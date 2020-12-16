القبض على أحدى الارهابيات في الحقلانية غرب الانبار

2020/12/16 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفرزة استخبارية القبض على احدى الارهابيات في الحقلانية غرب الانبار.وذكر بيان للمديرية : تمكنت مفارز سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في قيادة عمليات الجزيرة القبض على أحدى زوجات الدواعش والتي كانت تقوم بالتحريض على القوات الأمنية والترويج للتنظيم الارهابي في سيطرة الحقلانية غرب الانبار.واضاف : يعد زوجها احد العناصر الناشطة في عصابات داعش الارهابية وعضو في سرية الانغماسيين وقاد عدة /غزوات/ وهجمات ضد قطعاتنا الأمنية والمدنيين قبل واثناء معارك التحرير./انتهى3

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