النيابة الفرنسية تطلب ترحيل صهر بن علي إلى تونس

2020/12/17 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوقف بلحسن الطرابلسي (58 عاما) في فرنسا في مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.وكان الطرابلسي فر من تونس قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.

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