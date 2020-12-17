الدول الخمس وإيران يبحثون التحضير لاجتماع وزاري حول الاتفاق النووي

2020/12/17 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الروسية أن المدراء السياسيين للدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي مع طهران، ونظيرهم الإيراني بحثوا التحضير للاجتماع الوزاري حول الاتفاق النووي المقرر في 21 ديسمبر.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء “تحليل الأمور على كافة الاتجاهات في ما يخص تطبيق الاتفاقات الشاملة المتوصل إليها في عام 2015 مع مراعاة التحديات القائمة، وأهمها أعمال الولايات المتحدة الهادفة إلى عرقلة التنفيذ الكامل للصفقة النووية”.

وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على مسائل التحضير للاجتماع الوزاري المزمع عقده في 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “ممثلي الدول المشاركة أكدوا التزامهم بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعوا إلى مواصلة الجهود الحثيثة للبحث عن الحلول الفعالة من أجل العودة إلى تنفيذ الاتفاقات الشاملة ضمن الإطار المتفق عليه أصلا، بأسرع ما يمكن”.

وجرت مشاورات المدراء السياسيين عبر تقنية الفيديو.



وكان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف يمثل الجانب الروسي فيها.

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