العراق وتركيا يتوصلان الى

2020/12/17 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير العراقي في أنقرة حسن الجنابي: اتفاق مهم للعودة قريباً إلى رفع تأشيرات الدخول بين العراق وتركيا بعد مراجعة بنود الاتفاق السابق بما يناسب مستجدات الوضع الحالي

الاتفاق جاء خلال الاجتماع المهم بين وفدي وزارتي الخارجية العراقية والتركية اليوم

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