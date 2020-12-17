سوريا: القبض على 39 من منفذي حرائق الغابات وتلقوا أموالا خارجية

2020/12/17 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 39 شخصا قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية وأنهم "كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية".

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