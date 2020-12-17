يوفنتوس يتعثر أمام أتالانتا في الدوري الايطالي

2020/12/17 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 29، وتعادل ريمو فريلير لصالح أتالانتا بالدقيقة 57.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثالث، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.

المصدر: كورة

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