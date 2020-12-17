ملتقى الاعلاميين يدعو سلطات الاقليم لالغاء قرار اغلاق قناة NRT

2020/12/17 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا ملتقى الاعلاميين العراقيين، الاربعاء، حكومة اقليم كوردستان لالغاء قرار غلق قناة NRT ورفع الطوق الامني المتواجد امام مقر القناة، مطالبا بتوفير جميع الضمانات التي تكفل حق القناة في حرية التعبير ونقل المعلومة وفق المعايير المهنية للصحافة والاعلام.

وقال الملتقى في بين له، اليوم (16 كانون الاول 2020) تابعه دييجتال ميديا ان ار تي، انه "في الوقت الذي تسعى جميع دول العالم إلى منح السلطة الرابعة مزيدا من الرعاية والاهتمام وإطلاق العنان لحرية التعبير عن الرأي، بوصفها إيقونة الديمقراطية ومن أبجديات تقدم الأمم والشعوب؛ إلا أن نهج تكميم الأفواه وفرض القيود على حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير عن الرأي، كان وما يزال هو المتصدر للمشهد في الساحة العراقية، خلافا لبنود الدستور والقوانين التي يتغنى بها الجميع".

واضاف انه "بعد الاستهداف الممنهج لقناة NRT في بغداد وتعنيف منتسبيها، تواجه اليوم قرار غلق في اقليم كوردستان، وفرض طوق أمني يمنع الاقتراب من أسوارها، ووصول منتسبيها من الصحافيين لممارسة عملهم".

وأوضح انه "من منطلق ايمننا في حق حرية الصحافة والاعلام، ملتقى الاعلاميين العراقيين يدعو الملتقى حكومة اقليم كوردستان الى الغاء قرار الغلق ورفع الطوق الامنية من امام قناة (ان ار تي)، وتوفير جميع الضمانات التي تكفل حق القناة في حرية التعبير ونقل المعلومة وفق المعايير المهنية للصحافة والاعلام".

ودعا الملتقى "منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإنسانية بأخذ دورها الفاعل لإعادة افتتاح قناة NRT، وفك قيود الغلق عنها".

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