2020/12/17 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام بعد قرار الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام بعد قرار الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).