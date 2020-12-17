باول: لا يزال من الصعب تقييم تأثير اللقاح على الاقتصاد

2020/12/17 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن تطورات لقاح كورونا إيجابية، لكن لا يزال من الصعب معرفة ماذا تعنيه للاقتصاد الأمريكي.

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