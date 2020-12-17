الدفاع المدني يخمد حريقاً لشركة كيماوية جنوب شرق بغداد

2020/12/17 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل قسم إنتاج الكارتون العائد لشركة المواد الكيميائية في منطقة الزعفرانية .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران داخل القسم ومنعت توسعها الى اقسام الشركة واخمدت الحادث بوقت قياسي حال لعدم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل القسم المحترق .

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق بادئ الأمر .

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