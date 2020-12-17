بالوثيقة ..تكليف وادي كريم وادي الحلفي بمهمات وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية

2020/12/17 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف وادي كريم وادي الحلفي بمهمات وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية .وجاء بالامر الديواني بحسب الامانة العامة لمجلس الوزراء:"بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قرار مجلس الوزراء ( رقم 235 ) لسنة 2016 وموافقة رئيس مجلس الوزراء تقرر تكليفوادي كريم وادي الحلفي بمهمات وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية "./انتهى

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