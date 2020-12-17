كورونا تدعم الثقافة من غير قصد!!! - احمد جمعة

2020/12/17 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة من منافعِ كورونا، وهي نادرة أنها حَرَمت كثير منا من معارض الكتب العربية وتهريجاتها السنوية المسماة بمعارض الكتب...آلاف ربما ملايين تصرفها بعض الدول على هذه المعارض...



ملايين تنفق على هذه المهرجانات، أغلبها تنفق لا على الكتب ولا على الثقافة والقراءة وتشجيع النشر والطباعة ودعم الكتاب وخاصة أولئك الواعدين الحالمين برؤية روايتهم الأولى وقد قضوا سنين بانتظار تلك النتيجة! بل تنفق وبطرفةِ عين وبدمٍ بارد، ......





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