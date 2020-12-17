الارسوزي وفلسفة العبقرية القومية (5) - ميثم الجنابي

2020/12/17 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي لقد اغرم الارسوزي حد الجنون بفكرة بعث الأمة العربية، بحيث أنتج لنا لاحقا جنون البعث.



والجنون كما يقال فنون.



وأحد فنونه الكبرى التي تماهت مع شخصية وإبداع وحقيقة الارسوزي تقوم في ربط فكرة البعث القومي العربي برسالته الخالدة.



والمقصود بفكرة البعث (القومي) عند الارسوزي هو "العودة إلى ينبوع حياتنا القومية، إلى عبقرية أمتنا التي أبدعت لغتنا، عرقنا، تقاليدنا، عاداتنا، فنوننا" .



فمن الناحية المجردة هي وثي ......





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