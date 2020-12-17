الدنمارك تعلن قرب إفتتاح سفارتها في بغداد

2020/12/17 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الدنماركي {جيبي كوفود} تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيّما الاقتصاديّة، والتجاريّة.

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