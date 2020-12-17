الحشد الشعبي يتصدى لتعرض إرهابي في خانقين

2020/12/17 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، احباط تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت مديرية الاعلام في هيأة الحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان قوات اللواء 110 بالحشد الشعبي، احبطت مساء امس الاربعاء، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

واضافت، ان اللواء خاض اشتباكات مع عناصر "داعش" الإرهابي الذين تعرضوا على قرية احمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي.

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