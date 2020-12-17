2020/12/17 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال‭ ‬استاذ‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬أول‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬نوعة‭ ‬بين‭ ‬وحدات‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬فرع‭ ‬سوريا‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬لاقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬جرى‭ ‬الاشتباك‭ ‬الحربي‭ ‬واستخدمت‭ ‬الاسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬،‭ ‬فيما دانت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬هجوم‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬والبيشمركة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬والبيشمركة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).