2020/12/17 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغتيال استاذ جامعي في جنوب العراق أربيل – الزمان في أول تصعيد عسكري من نوعة بين وحدات تابعة لحزب العمال الكردستاني فرع سوريا وقوات البيشمركة لاقليم كردستان العراق ، جرى الاشتباك الحربي واستخدمت الاسلحة الثقيلة ، فيما دانت حكومة إقليم كردستان العراق هجوم وحدات حماية الشعب الكردية على الإقليم انطلاقا من سوريا، وحذرت من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين حزب العمال والبيشمركة قرب الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين حزب العمال والبيشمركة قرب الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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