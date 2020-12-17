مختارات..لترميم المشهد

2020/12/17 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الأدبُ، مهما كان نخبوياً فهو ليس ترفاً منفصلاً عن بنية المجتمع، بل هو صورة معبّرة عن وهج المجتمع وتياراته واتجاهاته وكمية الآمال والاحباط فيه. تناول الاديب العراقي لمحات مهمة من هواجس الانسان والحياة في حقب مختلفة، تلك اللمحات التي تفيد أي دارس للتاريخ والوضع النفسي للانسان وبيئته. شهدنا قبل أكثر من أربعين […]

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