أمن البحر الأحمر في مباحثات السيسي ومحمد بن زايد

2020/12/17 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬المنطقة‭ ‬وأبرزها‭ ‬أمن‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والأوضاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ .‬وكان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ ‬قد‭ ‬عاد‭ ‬لتوه‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ […]

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