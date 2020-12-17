الحشد الشعبي يصد تعرضاً لداعش في خانقين

2020/12/17 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، احباط تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت مديرية الاعلام في هيأة الحشد في بيان، ان قوات اللواء 110 بالحشد الشعبي، احبطت مساء امس الاربعاء، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

واضافت، ان "اللواء خاض اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي الذين تعرضوا على قرية احمد طاهر ضمن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".

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