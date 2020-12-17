وزير الخارجية لنظيره الدنماركي هاتفيا : العراق يرفض امتداد الصراع لاراضيه او تحوله الى ساحة للخلافات

2020/12/17 | 00:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقّى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من جيبي كوفود وزير خارجيّة الدنمارك، تم خلاله بحث تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، لاسيّما الاقتصاديّة والتجاريّة.وتطرق الجانبان ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، إلى عددٍ من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية مُواصَلة الجُهُود لتثبيت الاستقرار.واعرب وزير الخارجية عن شكره للحكومة الدنماركيّة لقرب افتتاح سفارتها في بغداد بعد أن تمَّت تسميّة سفيرها ، مُثمّناً مواقف الدنمارك الداعمة للعراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة، مشددا على :" اهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه العصابة الارهابيّة ".واكد :" ان العراق يرفض امتداد الصراع إلى أراضيه، أو تحوُّله إلى ساحة للخلافات ".فيما اعرب الوزير الدنماركي عن دعم بلاده للعراق، وحرصها على توطيد العلاقات الثنائية ./ انتهى2

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