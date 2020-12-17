2020/12/17 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت شركة التواصل الاجتماعي في مدونة إنها قد تطلب من المستخدمين إزالة التغريدات التي تتضمن مزاعم كاذبة تشير إلى أن اللقاحات "تُستخدم عن قصد لإلحاق الأذى بالسكان أو السيطرة عليهم، بما في ذلك التصريحات حول اللقاحات، التي تشير إلى وجود مؤامرة متعمدة".

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