ائتلاف النصر يعلن مشروع العبادي القادم: لم يعد من قيادات حزب الدعوة

2020/12/17 | 01:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد ائتلاف النصر، الأربعاء، استقالة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من المنصاب القيادية في حزب الدعوة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف أيات المظفر في بيان لوسائل الإعلام، إنّ رئيس الائتلاف "لم يعد ضمن قيادات حزب الدعوة".

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وأضافت المظفر، أنّ "مشروع العبادي الحالي هو مشروع ائتلاف النصر، الذي سنشارك فيه وبقوة في الانتخابات المقبلة".

وتولى العبادي، في آب/أغسطس 2014، رئاسة الحكومة بصفته قياديًا في حزب الدعوة خلفًا لنوري المالكي، الأمين العام للحزب.

وخاض العبادي الانتخابات الماضية عبر ائتلاف النصر والذي نال 42 مقعديًا في البرلمان، قبل انشقاق بعض أعضاءه، منعزلاً عن حزب الدعوة الذي جدد ثقته بالمالكي أمينًا عامًا في تموز/يوليو 2019.

وأعلن العبادي، في مايو/آيار من العام الماضي، استقالته من جميع مناصبه الحزبية، داعيًا إلى إجراء مراجعة وتجديد في هيكلة حزب الدعوة.

وتولى حزب "الدعوة" عام 2006 رئاسة الحكومة العراقية وتشبث بها حتى 2018، بعدها كُلّف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة عقب تراجع الحزب في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آيار/مايو من العام ذاته.

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