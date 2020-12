2020/12/17 | 01:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030 بعد حصول ملف الدوحة على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الذي جرى اليوم على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط .وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي ، وهي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

