برشلونة يعود الى سباق الليغا بعد فوزه على سوسيداد

2020/12/17 | 01:06 - المصدر: سفن سكاي

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حافظ برشلونة على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الاسباني بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في مباراة استضافها ملعب الكامب نو لحساب الجولة 19 من الدوري الاسباني

فاجئ ريال سوسيداد برشلونة بهدف مباغت في مطلع الشوط الاول عن طريق ويليام خوسيه في الدقيقة (20) , قبل ان يعادل برشلونة النتيجة بهدف صاروخي لظهيره جوردي البا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (31) , ثم استمرت هجمات برشلونة من اجل تحقيق هدف ثاني فكان لهم ماارادوا عندما سجل فرينكي دي يونغ الهدف الثاني للفريق الكتلوني قبل ان يلفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة تحديدا عند الدقيقة (43), في الشوط الثاني استمرت الهجمات من هنا وهناك وزادت خطورة سوسيداد في الربع الاخير من الشوط الثاني لكنها اصطدمت بجدار منيع اسمه تير اشتيغن

بهذه النتيجة حصل برشلونة على مبتغاه وظفر بنقاط المباراة ليحل خامساً في سلم الترتيب برصيد 20 نقطة خلف سوسيداد صاحب المركز الثاني الذي تجمدت حسابه عند 26 نقطة.

انتهى غ.ج

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