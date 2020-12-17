أرقام تفصيلية: كل ما استلمه الموظف في إقليم كردستان خلال 2020

2020/12/17 | 01:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف رئيس مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في إقليم كردستان، آراس خوشناو، الأربعاء، حجم الأموال وعدد الرواتب التي تم تسليمها إلى موظفي إقليم كردستان خلال العام الحالي 2020.

وقال خوشناو في تصريح متلفز ترجمه "ناس كورد"، (16 كانون الأول 2020)، إن "حكومة الإقليم، صرفت في هذا العام (2020) ثمانية رواتب، خمسة منها كاملة غير منقوصة، واثنان مع استقطاع 21% والآخر باستقطاع 18%".

وتابع، "ثلاثة من هذه الرواتب كانت متأخرة منذ عام 2019، وخمسة منها هي مستحقات العام الحالي".

وبين، أن "الحكومة الاتحادية دفعت لهذه الرواتب ترليون دينار و 946 مليار، وذلك لسد خمس دفعات تراوحت بين 453 مليار دينار و 320 مليار، فيما تكفلت حكومة الإقليم بـ4 ترليون و661 مليار دينار من المبلغ الإجمالي المدفوع للرواتب البالغ 6 ترليون و 607 مليار دينار".

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