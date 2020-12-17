ليفربول يهزم توتنهام بهدف قاتل

2020/12/17 | 01:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم ليفربول موقعة توتنهام هوتسبير بسيناريو درامي بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الأنفيلد مساء الأربعاء، في قمة لقاءات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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