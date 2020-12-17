برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويقفز للمركز الخامس في الليغا

2020/12/17 | 01:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد برشلونة لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (2-1) على ريال سوسيداد خلال مواجهة الفريقين، مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 19 من الليجا.

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