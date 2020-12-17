ليفربول ينتزع صدارة الدوري الانكليزي بفوزه على توتنهام بهدفين لهدف

2020/12/17 | 01:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تصدر فريق ليفربول الدوري الانكليزي الممتاز / البريميرليغ / بفوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جرت على ملعب الانفيلد .سجل لليفربول محمد صلاح في الدقيقة 26 ، وادرك الكوري سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة 33 .وعاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو ليسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 90 .وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده الى 28 نقطة ، منفردا بصدارة الدوري ، بفارق ثلاث نقاط عن الثاني توتنهام الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة ./ انتهى

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