"عن علم".. بومبيو يوضح سبب فرض عقوبات على كيانات في الإمارات والصين

2020/12/17 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في تغريدة إن واشنطن لن "تتوانى" في ملاحقة الجهات التي تحاول التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

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