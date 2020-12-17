برشلونة يتخطى سوسيداد بصعوبة في الليجا

2020/12/17 | 01:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قلب فريق برشلونة تأخره بهدف امام ضيفه ريال سوسيداد الى فوز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة التاسعة عشر من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

وتقدم ريال سوسييداد بهدف سجله ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة 27، وتعادل برشلونة بهدف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 31، وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وريال مدريد أصحاب المراكز من الأول للثالث على الترتيب.



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