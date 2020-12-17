تحذيرات سياسية من “اعذار شرعية” لعرقلة تمرير موازنة 2021

2020/12/17 | 01:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بين المحلل السياسي محمد الساعدي، الخميس، ان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في تأخير اقرار الموازنة، في وقت ستكون هناك اعذار شرعية لعرقلة تمرير الموازنة بسبب عدم حسم الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي وهي على دراية بأن كل نهاية عام يجب ان تسلم الحسابات الختامية للحكومية، وبالتالي فأن تلك المؤسسات لاتتحمل مسؤولية تأخر الحسابات”.

واضاف ان “تأخير حسم الحسابات الختامية قد يكون مقصودا من قبل الحكومة من اجل عدم التصويت على الموازنة لدواعٍ غير واضحة او لمصالح سياسية، او قد تكون من اجل لي ذراع البرلمان بعد ان منعها من الحصول على اكثر من 40 تريليون دينار في قانون الاقتراض”.

ولفت الى ان “موازنة شهر كانون الثاني المقبل قد تصرف وفق نظام 1 على 12، وقد تطالب فيه الحكومة باقتراض بعض التريليونات بحجة عدم تأمين رواتب الموظفين، وهو ما سيشعل الصراع مجددا بين الحكومة والبرلمان”.



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